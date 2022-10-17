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Понедельник, 17 октября 2022, 11:51 мск

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В Красноуральске началась регистрация кандидатов на пост главы

В Красноуральске начался прием документов от желающих принять участие в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы муниципалитета.

В объявлении о проведении конкурса говорится, что заявить о своем желании побороться за пост главы можно до 31 октября. Первый этап конкурса (проверка документов) пройдет с 24 по 28 ноября. Второй тур будет проведен не позднее 5 декабря.

Сейчас городом руководит Дмитрий Кузьминых. Срок его полномочий заканчивается в декабре этого года.

Напомним, в ближайшее время также будут избраны по конкурсу главы Богдановича, Белоярского ГО, Ирбитского МО, Пышмы, Верхотурья, Сухого Лога.

Красноуральск, Евгения Вирачева

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