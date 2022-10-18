Врачи раскрыли, сколько детей на Урале склонны к ожирению

Свердловские врачи рассказали, сколько уральских детей склонны к набору лишнего веса. От избыточной массы тела уже сейчас страдают четверть всех мальчиков до семи лет и пятая часть всех девочек того же возраста. «В том числе у 10% мальчиков и 7% девочек уже диагностировано ожирение», – сообщила сегодня на пресс-конференции замминистра здравоохранения региона Елена Чадова.

По ее словам, такие дети наиболее склонны к развитию сахарного диабета, а также менее активны и страдают во время общения со сверстниками. При этом, как уточнила замминистра, резкого роста числа детей с ожирением или избыточной массой тела нет, хотя сохраняется «динамика в сторону увеличения».

Куда хуже ситуация с сахарным диабетом. «Мы видим увеличение количества экстренных поступлений в стационары с кетоацидозом – это осложнение сахарного диабета. И диабет выявляется именно при поступлении по экстренным показаниям в стационаре», – добавила она.

Специалист не смогла назвать причин увеличения количества детей с избыточной массой тела, ожирением, равно как и сахарным диабетом.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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