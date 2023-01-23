Названы страны с самой высокой долей страдающих от ожирения людей

Аналитики объединили данные разных стран и составили рейтинг государств по доле населения, страдающей от ожирения. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалисты исследовательской организации NCD Risk Factor Collaboration подсчитали, что тихоокеанский остров Науру лидирует по числу толстых людей. Там избыточный вес есть у 88,5% жителей. На втором месте – остров Палау, на котором 85,1% взрослых жителей страдают от ожирения. Затем идут Острова Кука, Маршалловы Острова и Тувалу – 84,7%, 83,5% и 81,9% соответственно.

Меньше всего больных ожирением во Вьетнаме, проблемы с лишним весом там испытывают лишь 18,3% жителей. Также низкий процент людей с ожирением в Индии (19,7%), Бангладеш (20%), Эфиопии (20,9%) и Непале (21%).

Согласно данным, представленных аналитиками, в России число взрослых людей, страдающих от избыточного веса, составляет 57,1% от общего количества населения.

Лондон, Зоя Осколкова

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