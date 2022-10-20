Дети строгих родителей более склонны к ожирению

Ученые обнаружили, что дети, чьи родители очень строгие или равнодушны к ним, в среднем на 1,5 кг тяжелее детей в семьях, где родители более благосклонны.

По версии британских ученых, проводивших исследование темы, дети, которые не получают достаточного внимания со стороны своей семьи, могут обратиться к утешительной еде, чтобы заполнить пустоту.

Исследователи проанализировали данные о более чем 10 000 британских детей, полученные за два десятилетия.

Стиль воспитания был разделен на четыре категории на основе анкет, которые заполняли родители и дети, в первом исследовании такого рода.

Это были авторитетные (родители, сохраняющие четкие границы, но, в то же время, доброжелательные), авторитарные (родители, придерживающиеся строгой дисциплины и проявляющие мало теплоты), снисходительные (родители эмпатичны, но у них мало правил для детей) и пренебрежительные или не вовлеченные (родители, которые эмоционально не вовлечены в жизнь детей и формально относятся к выполнению своих обязанностей).

Ученые обнаружили, что подростки, к которым применялся авторитарный или пренебрежительный стиль воспитания в возрасте до 7 лет, с большей вероятностью имели вес более чем на 1,5 кг больше, чем дети с более мягким стилем воспитания.

Согласно выводам, представленным на Международном конгрессе по ожирению в Мельбурне, ассоциация «авторитарное воспитание – лишний вес у ребенка» наблюдалась в любом возрасте.

Авторы исследования говорят, что отсутствие теплоты, связанное с авторитарным и небрежным воспитанием, может означать, что способность ребенка самостоятельно регулировать потребление пищи – есть, когда он голоден, и прекращать есть, когда он сыт – не развивается должным образом.

Более четверти детей имеют избыточный вес или страдают ожирением, когда они поступают в начальную школу, а к моменту перехода в среднюю школу их число увеличивается до четырех из десяти.

Алекса Сигал из бизнес-школы Имперского колледжа в Лондоне пояснила, что результаты исследования показали влияние стилей воспитания на потенциальные отношения детей с едой. «Авторитарным матерям свойственна требовательность и контролирование, но низкая теплота и отзывчивость. Это может привести к тому, что они не реагируют на сигналы своего ребенка о голоде, например, не позволяя ему выбрать закуску, когда он голоден, и/или контролируя потребление пищи ребенком, например, заставляя его доедать, когда он не голоден. Этот контроль означает, что ребенок не развивает собственную способность регулировать потребление энергии, а это означает, что он может злоупотреблять, когда у него есть такая возможность», – отметила эксперт.

Москва, Елена Васильева

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