В Алапаевске двое подростков сожгли женщину на улице

В Алапаевске возбуждено уголовное дело об убийстве 69-летней женщины с особой жестокостью. По данным правоохранительных органов, преступление совершили двое подростков 12 и 16 лет.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, вечером 16 октября подростки гуляли на улице, увидели женщину и облили ее горючим из бутылки, которая была в их пакете, а потом подожгли спичкой. Когда на женщине загорелась одежда, приятели испугались и побежали к ближайшему дому, стали стучаться в квартиры и кричать: «Пожар!». Одна из жительниц дала им ведро воды и вышла во двор, где увидела пострадавшую, после чего вызвала полицию.

Жертва нападения скончалась от обширных термических ожогов головы, туловища, рук и ног четвертой степени. Выехавшие на место происшествия полицейские выяснили, что оба подростка воспитываются в полных семьях, на учете в ПДН не состоят. Один из них учится в коррекционной школе. Мотивы нападения подростков на женщину выясняются.

Несовершеннолетние стали фигурантами уголовного дела по .2 ст.105 УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью». «Решается вопрос об избрании в отношении старшего меры пресечения. При этом необходимо отметить, что второй подросток не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, но, тем не менее, в ходе расследования в обязательном порядке будут приняты иные меры, направленные на недопущение впредь причин и условий, которые способствовали совершению преступления», – сообщили в областном следственном комитете. Сыщики продолжают собирать доказательства по уголовному делу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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