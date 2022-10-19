16-летнего подростка, сжегшего женщину в Алапаевске, отправили под домашний арест

Суд определил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в жестоком убийстве пенсионерки в Алапаевске. 16-летнего парня отправили под домашний арест на два месяца – до 17 декабря 2022 года, сообщили в областном следственном комитете. Второй фигурант дела, 12-летний школьник, еще не достиг возраста уголовной ответственности.

Напомним, преступление было совершено вечером 16 октября у дома по улице 40 лет Октября. По данным следствия, двое подростков напали на 69-летнюю женщину, избили ее, затем облили горючей жидкостью (бутылка была у них с собой в пакете) и подожгли. Пенсионерка скончалась от обширных ожогов четвертой степени. Возбуждено уголовное дело по .2 ст.105 УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Полицейские установили, что оба несовершеннолетних воспитываются в полных семьях, на учете ПДН не состояли. Один из подростков учится в коррекционной школе. Мотивы нападения на женщину выясняются.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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