Евгений Куйвашев назначил восьмерых членов правительства

Губернатор Евгений Куйвашев сегодня, 18 октября, подписал указы, согласно которым восемь его заместителей назначены на должности членов правительства Свердловской области. Все они работали на этих постах и раньше.

Как сообщили в ДИПе, первым заместителем губернатора остался Алексей Шмыков. Ранее его кандидатуру единогласно одобрили депутаты заксо.

Вице-губернатором Свердловской области утвержден Олег Чемезов. За его плечами – работа на руководящих постах в крупных бизнес-структурах и органах власти в ХМАО-Югре и Тюменской области. В правительство Свердловской области он пришел в 2019 году.

Валерий Чайников остался на посту заместителя губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области.

Также на должности членов правительства указом главы региона назначены заместители губернатора Дмитрий Ионин, Василий Козлов, Павел Креков, Азат Салихов и Сергей Швиндт.

Единственный замгубернатора, который не вошел в новый состав правительства, это и.о. главы МУГИСО Сергей Зырянов, который 16 сентября ушел на пенсию.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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