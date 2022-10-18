Евгений Куйвашев назначил семерых министров

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указы о назначении глав семи областных министерств. Все они занимали эти должности и до сентябрьских выборов.

Как сообщили в ДИПе, Андрей Злоказов сохранил пост министра социальной политики; Александр Кудрявцев – министра общественной безопасности; Михаил Пономарьков – министра цифрового развития и связи; Николай Смирнов – министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства; Василий Старков – министра транспорта и дорожного хозяйства; Светлана Учайкина – министра культуры; Вячеслав Ярин – министра международных и внешнеэкономических связей.

Напомним, еще не назначены главы МУГИСО и минфина. Руководителей этих министерств губернатор должен согласовывать с депутатами заксобрания. Также в статусе и.о. работают главы минобра, минпрома, минАПК, минэкономики, мининвеста, минздрава, минспорта, минприроды, минстроя.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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