Евгений Куйвашев назначил семерых министров

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указы о назначении глав семи областных министерств. Все они занимали эти должности и до сентябрьских выборов.
Как сообщили в ДИПе, Андрей Злоказов сохранил пост министра социальной политики; Александр Кудрявцев – министра общественной безопасности; Михаил Пономарьков – министра цифрового развития и связи; Николай Смирнов – министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства; Василий Старков – министра транспорта и дорожного хозяйства; Светлана Учайкина – министра культуры; Вячеслав Ярин – министра международных и внешнеэкономических связей.
Напомним, еще не назначены главы МУГИСО и минфина. Руководителей этих министерств губернатор должен согласовывать с депутатами заксобрания. Также в статусе и.о. работают главы минобра, минпрома, минАПК, минэкономики, мининвеста, минздрава, минспорта, минприроды, минстроя.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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