Евгений Куйвашев назначил еще четырех министров

Сегодня губернатор Евгений Куйвашев подписал указы, которыми назначил четырех министров в правительстве Свердловской области.
Как сообщили в ДИПе, на должность заместителя губернатора – министра по управлению государственным имуществом Свердловской области назначен бывший министр природных ресурсов Алексей Кузнецов. В октябре согласие на его назначение дали депутаты заксо.
Александр Старков утвержден на посту министра финансов, его назначение ранее также поддержали депутаты.
Министром природных ресурсов и экологии назначен Денис Мамонтов, с 2020 года занимавший в правительстве пост министра экономики и территориального развития.
На пост министра физической культуры и спорта Свердловской области снова назначен Леонид Рапопорт, который работает в правительстве с 2009 года.
Как уже сообщал «Новый День», первые назначения в кабмине Куйвашев произвел 18 октября. Андрей Злоказов сохранил пост министра социальной политики; Александр Кудрявцев – министра общественной безопасности; Михаил Пономарьков – министра цифрового развития и связи; Николай Смирнов – министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства; Василий Старков – министра транспорта и дорожного хозяйства; Светлана Учайкина – министра культуры; Вячеслав Ярин – министра международных и внешнеэкономических связей.
В статусе и.о. до сих пор работают главы минобра, минпрома, минАПК, мининвеста, минздрава, минстроя.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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