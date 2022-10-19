Куйвашев внес кандидатуру на пост главы МУГИСО

В Свердловской области наконец-то может появиться глава МУГИСО. Губернатор Евгений Куйвашев внес в заксо кандидатуру, это Алексей Кузнецов, возглавляющий министерство природных ресурсов и бывший прокурор. Об этом сегодня на заседании комитета по промышленной политике заявил представитель губернатора Михаил Ершов. Сам Кузнецов на заседании тоже присутствовал – после этого сообщения пообещал управлять госимуществом грамотно. Комитет поддержал кандидатуру и рекомендовал на ближайшем заседании заксо принять решение о назначении.

Мингосимущества с 2016 года возглавлял Сергей Зырянов – но все эти годы он работал с приставкой и.о. Теперь он ушел в отставку. До этого министерство возглавлял Алексей Пьянков, лишившийся должности после уголовного дела.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Светлана Загороднева

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