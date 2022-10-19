На Урале собираются запустить прямые рейсы в Малайзию

На Урале обсуждают туристский обмен с Малайзией, сообщил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. «Были в 90-е прямые рейсы на остров Лангкави, будем обсуждать туристский обмен с Малайзией. Там есть технические и политические нюансы, но если мы придем к чему-то, это будет важно с точки зрения развития полетной сети, сможем привлекать туристов из Азиатско-Тихоокеанского региона. У Малайзии уже был опыт с Казанью, до 30% туристов на рейсах были из Куала-Лумпура», – сказал Мальцев.

По его словам, сейчас ведутся переговоры. «Мы движемся в этом направлении, как и по ряду других», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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