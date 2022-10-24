Рейсы в Малайзию из Екатеринбурга планируют запустить зимой

Рейсы из Екатеринбурга в Малайзию планируют запустить зимой 2023 года. Предполагается, что на экзотическом курорте отдохнут около 500 туристов с Урала.

«Наш визит в Екатеринбург обозначает, что у нас есть договоренности с Россией и Уралом. Через 2,5 месяца в московском офисе мы будем подписывать договор, по которому 500 человек с Урала поедут в Малайзию, чтобы насладиться видами и узнать о нашей стране», – рассказал на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» атташе по вопросам туризма при посольстве Малайзии в Российской Федерации господин Джеффри Бин Мунир.

Какая именно авиакомпания будет осуществлять перелеты, пока не известно. Переговоры ведутся как с малазийскими перевозчиками, так и с российскими. Также не решено, будут ли рейсы прямыми или стыковочными.

Как ранее писал «Новый День», прямые рейсы на остров Лангкави из Екатеринбурга были в 90-е годы – об этом говорил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. После этого полеты в Малайзию были только стыковочными: через Стамбул и Дубаи.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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