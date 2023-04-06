Рейсы на Гоа и в Малайзию могут запустить из Екатеринбурга осенью

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует осенью 2023 года возобновить полетную программу из Кольцово на Гоа. Также в сентябре может появиться рейс из Екатеринбурга в Малайзию, но перевозчик еще не определен.

«Этим летом новым направлением «Аэрофлота» из Екатеринбурга будут Минеральные Воды. Будем ежедневно выполнять прямой рейс. Из заграничных программ на лето – полеты в Турцию: Анталью и Стамбул. Осенью планируем возобновить полеты в Гоа, которые выполняли весной этого года», – рассказал на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» руководитель представительства авиакомпании «Аэрофлот» в Екатеринбурге Антон Муска.

А вот в Китай из Екатеринбурга «Аэрофлот» летать не планирует даже после урегулирования визовых вопросов между странами, хотя из Москвы в Пекин перевозчик уже летает.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал, что рейсы в Ланкави (Малайзия), переговоры о которых ведут уже год, могут появиться с сентября. Но это не точная дата.

«В Екатеринбург сегодня прибывает атташе по вопросам туризма при посольстве Малайзии в Российской Федерации господин Джеффри Бин Мунир, мы месяц назад вели переговоры с губернатором Лангкави на предмет прямого авиасообщения с Екатеринбургом. Завтра будут переговоры с туроператорами. Если планы получится реализовать, то программа стартует в сентябре. Но анонсировать ее рано», – отметил Мальцев.

Как ранее писал «Новый День», прямые рейсы на остров Лангкави из Екатеринбурга были в 90-е годы. После этого полеты в Малайзию были только стыковочными: через Стамбул и Дубай. О возобновлении авиасообщения регионы пытаются договориться уже год.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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