На Урале готовят концессии по реконструкции и строительству медучреждений

Правительство Свердловской области планирует использовать механизм концессионных соглашений для реконструкции и строительства объектов здравоохранения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказала сегодня на заседании комитета заксобрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству и.о. министра инвестиций региона Елена Хлыбова. По ее словам, в правительстве уже ищут инвесторов для трех первоочередных объектов. С помощью концессий планируют реконструировать здания Клинико-диагностического центра «Охраны здоровья матери и ребенка» в Екатеринбурге, главного лечебного корпуса Центра медицинской реабилитации «Озеро Чусовское» и построить новый корпус операционного блока для ОКБ №1.

Сейчас в рамках концессионных соглашений в Свердловской области строятся две школы – № 41 в Екатеринбурге и №4 в Верхней Пышме. Как уже сообщал «Новый День», 7 октября на строительной площадке школы № 41 на улице Котельникова глава города Алексей Орлов отметил, что это будет первая школа в Екатеринбурге, построенная по договору государственно-частного партнерства, с активным привлечением средств из федерального бюджета. Уже через год она сможет принять почти тысячу учеников.

Всего же, как рассказала Елена Хлыбова, в регионе действует 11 региональных концессионных соглашений и 57 – муниципальных. Из них большая часть, 46, – концессии, связанные с объектами ЖКХ.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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