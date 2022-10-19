Тяжба между КРСУ и «госпиталем Тетюхина» начнется сначала

Арбитражный спор между Корпорацией развития Среднего Урала (КРСУ) и АО «Госпиталь восстановительных инновационных технологий» (он же «госпиталь Тетюхина») начнется сначала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказала сегодня на заседании комитета заксобрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству и.о. министра инвестиций региона Елена Хлыбова. Чиновница пояснила, что все прежние решения отменены и дело вернули в суд первой инстанции.

Как уже сообщал «Новый День», госпиталь был создан в 2013 году на принципах государственно-частного партнерства (частный инвестор Владислав Тетюхин – 3,4 млрд руб., и правительство Свердловской области – 1,2 млрд руб. через компанию-оператора АО «КРСУ»). С 2021 года АО «КРСУ» пыталось в судебном порядке взыскать с госпиталя денежные средства, выделявшиеся из областного бюджета. Госпиталь заявил встречный иск, чтобы обязать КРСУ вместо денег принять 25% акций лечебного учреждения.

В сентябре 2021-го – январе 2022 года суды отказали КРСУ в истребовании денежных средств, поскольку они носили исключительно инвестиционный характер, что подтверждается базовыми договорами. Исковые требования госпиталя были удовлетворены. В феврале 2022 года КРСУ обратилась в Арбитражный суд Уральского округа с кассационной жалобой на ранее принятые решения.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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