Судебный спор между госпиталем Тетюхина и КРСУ окончен: корпорация согласна на 30% акций учреждения

Корпорацию развития Среднего Урала устраивает последнее решение арбитражного суда по ее спору с АО «Госпиталь ВИТ» (головное юрлицо, под которым работает госпиталь имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле). КРСУ получит в счет займа 30% акций госпиталя и не будет настаивать на пересмотре этого решения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на пресс-конференции генеральный директор КРСУ Андрей Мисюра. «Ситуация, я считаю, разрешилась. КРСУ получает чуть больше 30% акций АО «ВИТ». Нас это устраивает, – рассказал Мисюра. – Мы вчера встречались с собственником остальной части акций, Тетюхиным Дмитрием Владиславовичем. Он к нам приезжал, в наш офис. Свою апелляцию на решение суда первой инстанции мы отзовем. Нас устраивает передача 30%. Мы обсудили планы по развитию этого актива. Этот актив обеспечивает важную социальную функцию, оказывает широкий спектр высокотехнологичных услуг по протезированию, не только жителям нашего региона, но и всей страны. В планах развития – расширение набора услуг, в том числе коммерческих, расширение сотрудничества с научными организациями, УГМА, с индустриальными партнерами в сфере медицинского приборостроения, разработки протезов, в том числе с нейроинтерфейсами. Компания нам интересна, мы бы хотели ее развивать с точки зрения крутого высокотехнологичного полигона».

Как уже сообщал «Новый День», госпиталь был создан в 2013 году на принципах государственно-частного партнерства (частный инвестор Владислав Тетюхин вложил 3,4 млрд руб., правительство Свердловской области – 1,2 млрд руб. через компанию-оператора АО «КРСУ»). С 2021 года АО «КРСУ» пыталось в судебном порядке взыскать с госпиталя денежные средства, выделявшиеся из областного бюджета. Госпиталь заявил встречный иск, чтобы обязать КРСУ вместо денег принять 25% акций лечебного учреждения.

Тяжбы продолжались несколько лет. В октябре 2023 года арбитражный суд постановил, что КРСУ должна получить 30% акций госпиталя.

Нижний Тагил, Евгения Вирачева

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