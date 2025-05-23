Под реабилитацию участников СВО могут адаптировать госпиталь Тетюхина

Во время визита в Нижний Тагил врио губернатора Денис Паслер назвал возможную площадку для размещения центра реабилитации участников СВО.

«Одно из самых заметных медицинских учреждений Нижнего Тагила и в целом Свердловской области – Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр, или Тетюхинский госпиталь, как его чаще называют. Считаю, что стоит рассмотреть возможность адаптации учреждения под реабилитацию наших военнослужащих», – написал Паслер в своем телеграм-канале.

Как уже сообщал «Новый День», во вторник на заседании заксо Денис Паслер объяснил, почему на Урале до сих пор нет специализированного медцентра для участников СВО.

По его словам, в прошлом году прежние областные власти предложили для размещения центра «такой объект, который, мягко говоря, стыдно было даже предлагать». «Объект, который был предложен, – его проще разрушить, чем там что-то заново построить», – сказал врио губернатора.

Напомним, Тетюхинский госпиталь был создан в 2013 году на принципах государственно-частного партнерства (частный инвестор Владислав Тетюхин вложил 3,4 млрд руб., правительство Свердловской области – 1,2 млрд руб. через компанию-оператора АО «КРСУ»). Сейчас КРСУ принадлежит 30% акций клиники. Основное направление деятельности центра сейчас – эндопротезирование.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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