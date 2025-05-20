Паслер объяснил, почему в Екатеринбурге нет центра реабилитации для участников СВО

Врио губернатора Денис Паслер на заседании заксо объяснил, почему в Свердловской области до сих пор нет собственного центра реабилитации для участников СВО.

«В конце прошлого года в субъекты направляли запросы от Министерства труда и Соцфонда о том, чтобы дать им базу, на которой они могли бы организовать работу со всеми вытекающими положительными последствиями для людей. Я об этом на прошлой неделе говорил с министром труда, почему в регионе не стали размещать такой центр. Получил ответ, что регион предложил для размещения центра такой объект, который, мягко говоря, стыдно было даже предлагать. Объект, который был предложен, – его проще разрушить, чем, соответственно, там что-то заново построить. Другие субъекты дали другие объекты, и они, что называется, быстрее попали в федеральный список, и сегодня уже готовятся или приступили к реабилитации», – заявил Паслер.

Сейчас областные власти ищут для центра достойное место.

«Я поддерживаю и согласен с вами, что нам центр для реабилитации участников СВО нужен. Я со всеми, с кем надо, поговорил. К нам обещали направить в ближайшее время тех людей, кто будет формировать позицию правительства по поводу возможного либо адаптации того помещения, которое мы приготовим, либо строительства на новом земельном участке. После этого будем, что называется, проводить работу, чтобы, если коллеги здесь в этом году уже не успели войти в проект, то на следующий год мы туда обязательно попали, а может быть, и быстрее», – резюмировал врио губернатора.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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