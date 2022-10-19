Начался суд над мужчиной, который похитил своего отца и сжег тело в багажнике

В Свердловском областном суде начался процесс над Леонидом Тропиным, 26-летним жителем Верхней Пышмы. По версии следствия, он похитил своего отца и сжег его тело, а помогли ему три товарища, они также на скамье подсудимых.

Всех четверых обвиняют по п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, повлекшее по неосторожности смерть). Им грозит до 15 лет лишения свободы. Дело рассматривает судья Александр Ладин. Как сообщили в пресс-службе суда, сегодня все обвиняемые частично признали вину. Умысла на похищение человека у них не было, а их действия, связанные с помещением потерпевшего в багажник, были следствием испытанного шока.

Как ранее сообщал «Новый день», следствие считает, что на преступление Тропин пошел, потому что отец требовал от взрослого сына выселиться из квартиры. 19 апреля Тропин выпил и заручился поддержкой трех друзей. На следущий день утром сообщники подкараулили мужчину, пытались повалить на землю – но получили отпор, тогда в ход пошла бита. После избиения мужчине связали руки за спиной пластиковыми стяжками и положили в багажник. Там он и умер, захлебнувшись кровью. Подсудимые облили автомобиль легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли вместе с телом.

Екатеринбург, Марина Иванова

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