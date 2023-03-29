Мужчинам, которые похитили отца одного из них и сожгли в багажнике, дали от 7 до 9 лет строгача

Свердловский областной суд вынес приговор 26-летнему Леониду Тропину и трем его подельникам. Год назад они похитили отца Тропина, избили его, закинули в багажник и сожгли в лесу вместе с машиной. Фигурантам уголовного дела суд назначил от 7 до 9 лет в колонии строгого режима.

Как ранее писал «Новый День», преступление произошло 20 апреля в Верхней Пышме. Похитить отца 26-летний Леонид Тропин решил потому, что отец грозил снять с регистрационного учета автомобиль сына, а также требовал того вместе с семьей съехать из его квартиры. Тропин подговорил троих знакомых, и 20 апреля молодые люди пытались схватить 44-летнего мужчину на улице, но он активно сопротивлялся. И тогда они стали битой наносить удары по его голове и телу. Несмотря на многочисленные травмы, мужчина пытался встать, и его снова били по голове, уже лежачего. Затем жертве связали руки за спиной кабельными хомутами-стяжками, а рот заклеили клейкой лентой. Отец потерял сознание, его запихнули в багажник «четырнадцатой». После этого двое нападавших ушли, а сын с другом вывезли отца в лес. Выяснилось, что по дороге мужчина в багажнике скончался: захлебнулся кровью. Тогда Тропин и его знакомый облили автомобиль бензином и подожгли вместе с телом.

Сегодня Свердловский областной суд вынес приговор в отношении четверых мужчин 1994-1997 г.р. Все они были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 126 УК РФ «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору, совершённое с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего». Приговором суда подсудимым, в зависимости от преступной роли каждого, назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет. Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»