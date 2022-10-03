Сыну, который похитил отца и сжег в багажнике, грозит 15 лет, дело передано в суд

На Урале завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего парня. Весной этого года он с тремя сообщниками похитил родного отца, избил его битой, запихнул в багажник и сжег заживо. Фигурантам дела грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, все четверо обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ «Похищение человека, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Все произошло 20 апреля в Верхней Пышме. Похитить отца 26-летний сын решил потому, что отец грозил снять с регистрационного учета автомобиль сына, а также требовал того вместе с семьей съехать из его квартиры. Сын рассказал о ссоре с отцом троим своим знакомым, и они решили похитить мужчину. Но когда 20 апреля молодые люди пытались схватить 44-летнего мужчину на улице, он активно сопротивлялся. И тогда они стали битой наносить удары по его голове и телу. Несмотря на многочисленные травмы, мужчина пытался встать, и его снова били по голове, уже лежачего. Затем мужчине связали руки за спиной кабельными хомутами-стяжками, а рот заклеили клейкой лентой. Отец потерял сознание, его запихнули в багажник «четырнадцатой». После этого двое нападавших ушли, а сын потерпевшего с другом вывезли 44-летнего мужчину в лес. Выяснилось, что по дороге мужчина в багажнике скончался: смерть наступила «в результате механической асфиксии от закрытия дыхательных путей кровью, излившейся в полость рта». Тогда сын и его знакомый облили автомобиль бензином и подожгли вместе с телом.

Во время расследования уголовного дела была проведена судебная психиатрическая экспертиза в отношении всех обвиняемых. Установлено, что они вменяемы и осознавали характер совершаемых действий. Кроме того, по уголовному делу сотрудники Следственного комитета по Свердловской области провели проверки показаний обвиняемых на месте, опросили несколько десятков свидетелей, осмотр места преступления и так далее. Проведены молекулярно-генетические, судебно-медицинская, дактилоскопические, портретная и компьютерно-техническая судебные экспертизы. В отношении всех четверых обвиняемых судом по ходатайству следователя СКР была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Добавим, что по статье 126 УК РФ «Похищение человека» всем четверым фигурантам дела грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело после вручения обвинительных заключений обвиняемым будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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