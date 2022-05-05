На Урале сын заживо сжег отца в багажнике автомобиля (ФОТО)

В Верхней Пышме 26-летний парень вместе с сообщниками избил и похитил своего 44-летнего отца, после чего сжег его заживо в багажнике машины. Сыну и его троим сообщникам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Свердловской области, 20 апреля 26-летний сын и трое его сообщников подкараулили мужчину на улице Маяковского в Верхней Пышме. Парни избили его бейсбольной битой, а когда тот потерял сознание, запихнули в багажник «четырнадцатой». После этого двое нападавших ушли, а сын потерпевшего с другом вывезли 44-летнего мужчину в лес. Там сын облил ВАЗ воспламеняющейся жидкостью и поджег вместе с отцом в багажнике. Мужчина скончался. Тело в обугленном состоянии было обнаружено 28 апреля в ходе следственно-оперативных мероприятий.

«Резонансное убийство было раскрыто сыщиками уголовного розыска ОВД города Верхней Пышмы совместно с коллегами из ОБОП управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области в кратчайший срок. Трудно было поверить, что к убийству собственного отца мог быть причастен его сын, но, как оказалось, и такое в наше время может быть, – прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. – По одной из версий, у сына убитого мужчины якобы с детства остались серьёзные обиды на отца. Насколько правдивы такие показания, сейчас выясняют наши коллеги из Следственного комитета».

По данным Горелых, жестокую расправу над отцом сын спланировал заранее. После похищения двое соучастников уехали в Пермь, где хотели «залечь на дно», но их задержали полицейские. Еще двоих поймали в Екатеринбурге и Верхней Пышме.

Как сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, всем четверым мужчинам 1994-1997 г.р. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, сопряжённое с похищением человека» и п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни». Наказание за совершение наиболее тяжкого из этих преступлений предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы. В отношении всех четверых обвиняемых судом по ходатайству следователя СКР избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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