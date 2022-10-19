Куйвашев внес в заксо кандидатуру министра финансов

Губернатор Евгений Куйвашев внес на согласование в заксобрание кандидатуру Александра Старкова для назначения его министром финансов Свердловской области.

Как сообщили в пресс-службе заксо, в ближайшее время это предложение обсудит комитет по бюджету, финансам и налогам. После чего рассмотрение вопроса о даче согласия на назначение Старкова главой минфина вынесут на пленарное заседание заксо, которое назначено на 25 октября. Сейчас Старков работает в статусе «и.о.».

Напомним, сегодня утром губернатор внес в заксо кандидатуру на пост главы МУГИСО, это и.о. министра природных ресурсов и бывший прокурор Тобольска Алексей Кузнецов. Профильный комитет его кандидатуру одобрил.

Согласно областному законодательству, губернатор должен согласовывать с депутатами кандидатов на четыре должности: первого заместителя губернатора, министра соцполитики, министра по управлению госимуществом и министра финансов. Остальные кадровые решения он вправе принимать единолично.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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