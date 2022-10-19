Спецкомиссия займется 12-летним подростком, который участвовал в сожжении пенсионерки

Накануне в Алапаевске двое подростков заживо сожгли 69-летнюю женщину. Одного из них – 16-летнего А. – отправили под домашний арест, ко второму никакой меры не применили, так как он не достиг возраста уголовной ответственности, однако жители города требуют предпринять хоть какие-то меры. 12-летний Д. посещает одну из школ города. «Он хулиган, пристает ко всем, задирает, матерится, просто ужас, – рассказала в паблике «Подслушано Алапаевск» жительница города. По ее словам, мальчик продолжает ходить в школу. – А мы теперь боимся за своих детей».

Опасения алапаевцев разделяют и в органах, связанных с защитой прав ребенка. Как сообщил «Новому Дню» детский омбудсмен региона Игорь Мороков, сегодня в городе проходит экстренное внеплановое заседание комиссии по делам несовершеннолетних. «Конечно, оценка [действий 12-летнего подростка] должна быть. Ну не могут такие вещи оставаться не то что безнаказанными – поскольку это все-таки ребенок, но без внимания. У нас существуют центры временного содержания несовершеннолетних, но [чтобы определить туда ребенка] – это очень непростая процедура, требуется решение суда. И поэтому ситуация не находит быстрого разрешения. Но то, что реагировать надо – обязательно», – сказал в беседе с агентством уполномоченный по правам ребенка.

Отметим, что это не первый подобный инцидент в территории. Осенью 2020 года в поселке Курорт Самоцвет Алапаевского района два подростка, 15 и 16 лет, избили инвалида, который отказался угостить их сигаретами. В результате мужчина попал в больницу. Комментируя ситуацию с трудными детьми в Алапаевске, Игорь Мороков сообщил, что там действительно прежде возникали проблемы с центром помощи семьи и детям, однако за последние два года ситуация там стала выправляться. «Летом мы проверяли Алапаевск, выезжали целой группой, там есть проблемы с обеспечением безопасности детства, так что мы выдали целое заключение, как их можно решить, взаимодействуя со всей системой защиты прав ребенка», – добавил он.

Алапаевск, Екатерина Норсеева

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