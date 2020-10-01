В Свердловской области два подростка избили мужчину-инвалида

В Алапаевском районе Свердловской области два подростка избили 33-летнего мужчину-инвалида. Об инциденте, который произошел позавчера вечером, рассказал депутат местной думы Илья Чиж. По его сведениям, двое юношей, 14 и 16 лет, один из которых уже состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, напали на инвалида с детства Андрея Баянкина. «Он характеризуется местными жителями как безобидный человек, мухи не обидел за свою жизнь. Как рассказывают родные, крови дома затерли много, лицо было разбито», – сообщил Чиж. По его сведениям, подростки попросили у инвалида закурить, а получив отказ, напали на него.

В ГУ МВД России по Свердловской области факт инцидента подтвердили. Как рассказал «Новому Дню» руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых, все участники этой криминальной истории сотрудниками полиции Алапаевска установлены и опрошены. «Один из двух подозреваемых, 16-летний местный житель, и ранее попадал в поле зрения сотрудников службы по делам несовершеннолетних территориального ОВД в качестве фигуранта эпизода, связанного с кражей. В места лишения свободы не отправился лишь по одной причине – на момент совершения преступления не достиг возраста для столь сурового наказания. Потерпевшему рекомендовано пройти медицинскую экспертизу, которая должна установить и оформить официальное заключение о степени тяжести травм, причиненных ему в ходе произошедшего бытового конфликта. По итогам исследования представители МВД примут обоснованное процессуальное решение. Кроме того, в настоящее время по указанию руководства главка выясняется, кто из должностных лиц местного ОВД был закреплен в качестве наставника за подучетным подростком, какая конкретно профилактическая работа была проведена с этим юношей, чтобы он вновь не преступил закон. Этой работе также будет дана принципиальная оценка», – сказал полковник Горелых.

Напомним, в августе 2018 года в городе Березовском пятеро подростков – четыре юноши в возрасте от 14 до 16 лет и одна 13-летняя девочка – завели в гаражи 20-летнего Дмитрия Рудакова, заставили его раздеться, издевались над ним, а после забили насмерть. Причиной смерти молодого человека, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, стала черепно-мозговая травма. Сначала подросткам вменяли статью 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшее смерть». Но в феврале 2019 года следователи переквалифицировали дело на п.п. «д», «ж», «и» ч .2 ст. 105 УК РФ «Убийство из хулиганских побуждений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью». Юноши получили от 8 лет 6 месяцев до 9 дет 9 месяцев лишения свободы, девушку, которая на тот момент не достигла возраста уголовной ответственности, отправили в спецшколу. Главным доказательством на суде стало видео, снятое самими убийцами.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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