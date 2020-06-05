Мать инвалида, забитого подростками насмерть, отсудила 5 млн у семей осужденных

Накануне Березовский городской суд вынес решение по гражданскому иску местной жительницы Елены Рудаковой, матери убитого инвалида, которого насмерть забили подростки. Она обращалась с заявлением о взыскании 10 млн рублей морального ущерба с семей осужденных. Однако судья Екатерина Цыпина сократила сумму вдвое. «Суд определил моральный ущерб в пять миллионов рублей. Ответчики не согласны, из их уст прозвучало, что они пойдут дальше», – сообщила газете «Золотая горка» сама Рудакова.

Выплачивать ущерб должны семьи всех пятерых подростков, включая родственников несовершеннолетней девочки, которая снимала все происходящее на видео.

Напомним, преступление было совершено в августе 2018 года. Пятеро подростков ‒ четыре юноши в возрасте от 14 до 16 лет и одна 13-летняя девочка ‒ завели в гаражи 20-летнего Дмитрия Рудакова, заставили его раздеться, издевались над ним, а после забили насмерть. Причиной смерти молодого человека, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, стала черепно-мозговая травма. Сначала подросткам вменяли статью 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшее смерть». Но в феврале 2019 года следователи переквалифицировали дело на п.п. «д», «ж», «и» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство из хулиганских побуждений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью». Юноши получили сроки от 8 лет 6 месяцев до 9 дет 9 месяцев, девушку, которая на тот момент не достигла возраста уголовной ответственности, отправили в спецшколу. Главным доказательством на суде стало видео, снятое самими убийцами.

Екатеринбург, Елена Сычева

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