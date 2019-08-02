Одному из убийц инвалида в Березовском скостили месяц срока. Остальным – нет

Свердловский областной суд оставил в силе приговор березовским подросткам, убившим инвалида Диму Рудакова. Осужденные и их защита просили изменить приговор, переквалифицировав действия подростков с умышленного убийства на «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего», а также учесть смягчающие вину обстоятельства.

Как сообщили «Новому Дню» в областном суде, изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, коллегия изменила приговор лишь одному из четырех осужденных, снизив ему наказание на 1 месяц, с 8 лет 6 месяцев до 8 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. В остальной части приговор оставлен без изменений. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, преступление было совершено в августе 2018 года. Пятеро подростков ‒ четыре юноши в возрасте от 14 до 16 лет и одна 13-летняя девочка ‒ завели в гаражи 20-летнего знакомого Дмитрия Рудакова, заставили его раздеться, издевались над ним, а после забили насмерть. Причиной гибели, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, стала черепно-мозговая травма. Сначала подросткам вменяли статью 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшее смерть». Но в феврале 2019 года следователи переквалифицировали дело на п.п. «д», «ж», «и» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство из хулиганских побуждений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью». Подростки получили сроки от 8 лет 6 месяцев до 9 дет 9 месяцев. Главным доказательством на суде стало видео, снятое самими убийцами.

Екатеринбург, Березовский, служба информации

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