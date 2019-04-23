Вынесен приговор подросткам, насмерть забившим инвалида (ФОТО)

В Березовском суде огласили приговор четырем подросткам, которых обвиняли в жестоком убийстве инвалида Дмитрия Рудакова из хулиганских побуждений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» из зала суда, подсудимый К. признан виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ, приговор – 9 лет и 9 месяцев воспитательной колонии.. Подсудимый З. – та же статья, 9 лет. Подсудимый М. – 8 лет 8 месяцев в исправительной колонии, подсудимый К. – 8 лет 6 месяцев. Все четверо взяты под стражу в зале суда.

Как уже сообщал «Новый День, преступление было совершено в августе 2018 года. Пятеро подростков ‒ четыре юноши в возрасте от 14 до 16 лет и одна 13-летняя девочка ‒ завели в гаражи 20-летнего знакомого Дмитрия, заставили его раздеться, издевались над ним, а после забили насмерть. Причиной гибели, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, стала черепно-мозговая травма. Сначала подросткам вменяли статью 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшее смерть». Но в феврале 2019 года следователи переквалифицировали дело на п.п. «д», «ж», «и» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство из хулиганских побуждений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью». Прокуратура запросила для участников расправы над инвалидом наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 9 месяцев для каждого из участников преступления.

Мама убитого ранее заявляла, что некоторые из обвиняемых хотят избежать наказания, симулировав психическую болезнь: «Двое из них, я так думаю, намерены соскочить с процесса. Они всячески добиваются, чтобы им сделали психиатрическую дополнительную экспертизу. Хотя им делали специалисты. Они делают все возможное, чтобы избежать этого наказания».

Березовский, служба информации

Березовский. Другие новости 23.04.19

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