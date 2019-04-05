Прокурор потребовал для участников расправы над инвалидом почти по 10 лет колонии. Подробности преступления

Государственный обвинитель в ходе судебных прений потребовал по 9 лет и 9 месяцев лишения свободы для каждого из четырех подростков, обвиняемых в убийстве инвалида в Березовском. Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры.

В официальном пресс-релизе ведомства говорится: «В ходе судебного следствия установлено, что вечером 9 августа 2018 года четверо подростков в возрасте от 14 до 16 лет, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, а также 13-летняя местная жительница в центре города встретили ранее незнакомого потерпевшего с ограниченными возможностями здоровья, с которым завязали разговор. К потерпевшему подростки обратились с надуманным предлогом – помочь приобрести для них сигареты в одном из магазинов г. Березовского, куда предложили проследовать через безлюдное место – гаражный комплекс, расположенный рядом с автостанцией. В это же время они вступили в сговор на совершение преступления.

На территории гаражного комплекса подростки, согласно ранее достигнутой договоренности, беспричинно, т.е. из хулиганских побуждений, пользуясь количественным превосходством, которому потерпевший не мог противостоять и не противостоял, с особой жестокостью подвергли его избиению, совместно нанесли множественные удары по телу и голове, использовали в качестве оружия табурет, надевали на голову ведро, пинали по нему, активно демонстрировали пренебрежительное отношение к потерпевшему. Смерть потерпевшего наступила спустя непродолжительное время от сочетанной травмы головы.

Предъявленное обвинение прокуратурой города поддержано в полном объеме. Поскольку санкция пп. «д, ж, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ, с учетом требований ст. 88 УК РФ, для несовершеннолетних предусматривает наказание не более 10 лет лишения свободы, с учетом совокупности смягчающих и отягчающих обстоятельств, государственным обвинителем в ходе судебных прений, проходящих сегодня 5 апреля 2019 года, запрошено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 9 месяцев для каждого из участников преступления».

В настоящее время судебные прения продолжаются, выступают адвокаты подсудимых.

Накануне местная газета «Золотая горка» сообщила, что защита одного из подсудимых апеллировала к тому, что он страдает бессонницей, а в кошмарах ему является убитый. По мнению матери жертвы, адвокаты хотят добиться для своего подзащитного замены колонии психиатрической клиникой. Другой подсудимый увлекся религией, а в качестве свидетеля защиты вызывали местного священника.

Березовский, служба информации

Березовский. Другие новости 05.04.19

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