Один из участников расправы над инвалидом в Березовском пытался покончить с собой

Один из подростков, которых обвиняют в расправе над инвалидом Дмитрием Рудаковым в Березовском, после случившегося дважды пытался свести счеты с жизнью.

Об этом рассказал на очередном заседании суда один из свидетелей защиты, настоятель храма в честь Сретения Господня иерей Антоний Клюкин. Отец Антоний пояснил, что познакомился с подростком в сентябре прошлого года (через месяц после гибели Дмитрия Рудакова – прим. ред.). Сначала мать подсудимого позвонила священнику, затем приехала в храм и сказала, что ее сын захотел креститься. По словам иерея, подсудимый понимает, что совершил тяжкий грех, и «его жизнь перевернулась после этого». Он рассказал, что подросток дважды пытался покончить жизнь самоубийством, сообщает березовский портал «Золотая горка».

Кроме священника, на вчерашнем заседании суда давал показания Николай Чистяков, детский психиатр Центральной городской больницы Березовского. По словам врача, никто из подсудимых подростков не состоял на диспансерном учете у психиатра. В суде его спрашивали об их психическом здоровье, лечении, которое им, возможно, назначалось. Речь идет о двух несовершеннолетних, чьи адвокаты и родители настаивают на дополнительном обследовании подростков в психиатрической больнице. «Судя по тону всего заседания, я считаю, что меня втянут. Потому что родители совершивших [преступление], я так понимаю, заинтересованы в том, что результаты психолого-психиатрической экспертизы неверные. Я с этим не согласен. Тут ведь какое дело, психолого-психиатрическая экспертиза установила, что на момент совершения преступления они были вменяемыми», – сказал доктор Чистяков.

Напомним, преступление было совершено в августе 2018 года. Пятеро подростков ‒ четыре парня в возрасте от 14 до 16 лет и одна 13-летняя девочка ‒ завели в гаражи 20-летнего знакомого Дмитрия, заставили его раздеться, издевались над ним, а после забили насмерть. Причиной гибели, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, стала черепно-мозговая травма. Изначально подросткам вменяли статью 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшее смерть». Но в феврале 2019 года следователи переквалифицировали дело на п.п. «д», «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство из хулиганских побуждений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью». В связи с тем, что фигуранты несовершеннолетние, им грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Березовский, служба информации

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