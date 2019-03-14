Березовские подростки отказались смотреть видео своей расправы над инвалидом

В Березовском суде показали видео, которое было записано, когда подростки избивали инвалида, об этом сообщил информационный портал «Золотая Горка». По данным издания, во время процесса был объявлен перерыв, для подготовки зала к просмотру. Троих подсудимых были выведены из зала на это время. «Убивать вы могли, а видео смотреть боитесь, подонки. Так и сказала им», – рассказала мама погибшего Димы Елена Рудакова «Золотой Горке». Женщина также дополнила, что это мамы обвиняемых подростков заявили о том, что их дети не будут смотреть видео.

Ролик в процессе демонстрировался за закрытыми дверями, журналистов в зал не пустили. Однако во время просмотра записи в коридоре было слышно, что происходит на видео:

– Я тоже хочу побить.

– Давай, давай, давай ещё.

– Падай, с...а, падай...

– Тварь ё.....ная.

– И., дай мне побить.

– Завалю, с...а!

– Россия, Россия, Россия, Россия, – выкрикивал кто-то из подростков.

– Я тебе ещё раз ё...ну, ублюдок. Падай, н....й.

– Возьмём биту. Давайте найдем биту, – говорит женский голос. И далее продолжается:

– На меня смотри. Как тебе наркоманить? Ты наркоманил? Употреблял что-нибудь?

– Не надо, не надо, – отвечает предположительно Дмитрий Рудаков, пишет «Золотая Горка».

Обвиняемые подростки во время показа находились в другой комнате. Когда их вновь препроводили в зал заседаний, они отказались давать какие либо комментарии журналистам. Как впрочем, и ранее – на все вопросы прессы они отмалчиваются.

Подростки в суде

Напомним, преступление было совершено в августе 2018 года. Пятеро подростков ‒ четыре парня в возрасте от 14 до 16 лет и одна 13-летняя девочка ‒ завели в гаражи 20-летнего знакомого Дмитрия, заставили его раздеться, издевались над ним, а после забили насмерть. Причиной гибели, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, стала черепно-мозговая травма.

Изначально подросткам вменяли статью 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшее смерть». Но в феврале 2019 года следователи переквалифицировали дело на п.п. «д», «ж», «и» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство из хулиганских побуждений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью». В связи с тем, что фигуранты несовершеннолетние, им грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Следующее заседание по громкому делу состоится 21 марта.

Березовский, служба информации

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