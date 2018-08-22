В суде Березовского определяют меру пресечения подросткам, забившим до смерти инвалида, – местные жители говорят, что арест спасет их от травли и самосуда (ФОТО, ВИДЕО)

В Березовском сегодня определяют меру пресечения подросткам, обвиняемым в гибели инвалида. Они до смерти избили 20-летнего Дмитрия, причем снимали происходящее на видео. Съемку вела 13-летняя девочка, остальные участники издевательств – молодые люди в возрасте от 14 до 16 лет.

Подробности о подростках, забивших насмерть инвалида

Всем парням уже предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц и повлекшее смерть потерпевшего». В зале Березовского городского суда дела подростков, которые обвиняются в убийстве 20-летнего инвалида, рассматривают в индивидуальном порядке. На первый процесс на две минуты запускают журналистов – при виде камер и фотоаппаратов один из обвиняемых прячет лицо. Затем заседание проходило в закрытом режиме.

После нескольких часов суд решил продолжить рассмотрение по одному из обвиняемых завтра. Еще одному молодому человеку суд определил меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Местные жители, которых тоже пригласили сегодня на заседание суда, говорят, что, возможно, арест – как раз лучшее решение для задержанных, потому что им вполне может угрожать самосуд со стороны жителей Березовского. Житель города Илья, пришедший на суд, рассказал представителям СМИ, что жилище одного из задержанных уже пытались разгромить. Напомним, березовчане уже провели пару народных сходов, где собирали подписи под петицией о строгом наказании для подростков, забивших инвалида.

Подробности – на видео.

Березовский, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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