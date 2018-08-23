Трое в СИЗО, один – под домашний арест – суд избрал меру пресечения для подростков, забивших инвалида в Березовском

Березовский городской суд вынес решение по четвертому подростку, который участвовал в издевательствах и избиении инвалида. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, мальчика 2004 года рождения отправили под домашний арест до 20 октября.

Как уже ранее сообщало наше агентство, накануне суд также менял меру пресечения еще двум подросткам, которых обвиняют в смерти 20-летнего инвалида. Обоих парней, 2003 и 2002 годов рождения, также будут держать под стражей до 20 октября.

Напомним, по версии следствия, 9 августа пятеро подростков ‒ четыре парня в возрасте от 14 до 16 лет и одна 13-летняя девочка ‒ завели в гаражи 20-летнего Дмитрия, заставили его раздеться, издевались над ним, а после забили насмерть. Причиной гибели, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, стала черепно-мозговая травма. Всем, кроме 13-летней девочки, которая еще не достигла возраста уголовной ответственности, предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего».

Напомним, мальчикам светит максимум по 10 лет колонии (хотя вменяемая им статья предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы, но к несовершеннолетним применимо только менее суровое наказание). Девочку следователи намерены отправить в спецшколу для подростков-правонарушителей. Максимальный срок по законодательству РФ ‒ три года, но решение будет принимать суд.

Екатеринбург, служба информации

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