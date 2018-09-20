Суд решит, надо ли изолировать от общества 13-летнюю участницу истязания инвалида из Березовского

Завтра днем в Березовском городском суде рассмотрят ходатайство местной комиссии по делам несовершеннолетних, которая просит изолировать 13-летнюю Полину, участвовавшую в истязании 20-летнего инвалида. Первое заседание по этому вопросу было еще на прошлой неделе, однако мать девочки отказалась от государственного защитника, заявив, что подыщет адвоката для дочери самостоятельно, поэтому слушание было перенесено на 21 сентября.

Напомним, Полина ‒ единственная из пятерых участников расправы над парнем, не достигшая возраста уголовной ответственности. Школьнице не избирали меру пресечения, ей не грозит срок в колонии. Однако девочку могут отправить в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей при ГУ МВД России по Свердловской области. Там подростки могут находиться до 30 суток. В исключительных случаях ‒ до 45. Центр выполняет только транзитную функцию. После, если такое решение примет суд, девочку могут отправить и в спецшколу, но таких в Свердловской области нет.

В России существует всего три специальных учебно-воспитательных учреждения закрытого типа для девочек-подростков с девиантным поведением. Одно из них во Владимирской области ‒ Покровское СУВУ, другое в Тульской ‒ Щекинское СУВУ, третье в Курганской ‒ Куртамышское СУВУ.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.09.18

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