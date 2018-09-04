13-летнюю участницу издевательств над инвалидом могут отправить в другой регион

13-летняя Полина из Березовского, которая принимала участие в издевательствах и убийстве 20-летнего инвалида, может быть отправлена в другой регион.

Как передает корреспондент «Нового Дня», в Березовский городской суд поступило ходатайство о временной изоляции девочки. Когда будет рассмотрен вопрос, пока неизвестно.

Напомним, Полина ‒ единственная из пятерых участников расправы над парнем не достигшая возраста уголовной ответственности. Школьнице не избирали меру пресечения, ей не грозит срок в колонии. Однако девочку могут отправить в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей при ГУ МВД России по Свердловской области. Там подростки могут содержаться до 30 суток. В исключительных случаях ‒ до 45. Центр выполняет только транзитную функцию. После, если такое решение примет суд, девочку могут отправить и в спецшколу, но таких в Свердловской области нет.

В России существует всего три специальных учебно-воспитательных учреждения закрытого типа для девочек-подростков с девиантным поведением. Одно из них во Владимирской области ‒ Покровское СУВУ, другое в Тульской ‒ Щекинское СУВУ, третье в Курганской ‒ Куртамышское СУВУ.

Екатеринбург, служба информации

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