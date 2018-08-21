13-летнюю участницу избиения инвалида в Березовском могут закрыть в спецшколу на три года

В Свердловской области продолжается расследование уголовного дела об убийстве 20-летнего молодого человека из Березовского. Днем 9 августа пятеро подростков завели его в гаражный массив, заставили раздеться, издевались и избивали его. От полученных травм он скончался. Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, переквалифицировать дело по более тяжкой статье, как требовали жители Березовского на вчерашнем сходе, все-таки не будут.

«Решение о предъявлении обвинения именно ч.4 ст.111 УК РФ («Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего») принято следствием с учетом, прежде всего, результатов судебно-медицинской экспертизы, согласно которой непосредственной причиной смерти явилась черепно-мозговая травма», ‒ сказали в ведомстве, добавив, что четверым юношам уже предъявлено обвинение по этой статье. Один из них, у которого уже есть судимость, находится под стражей. Ходатайство об аресте еще троих суд Березовского должен рассмотреть сегодня. Что касается пятой, самой младшей участницы издевательств над инвалидом, 13-летней девочки, то ее, скорее всего, отправят в спецшколу. Следователи уже называют и срок для нее ‒ до трех лет в центре временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей. Однако как долго она будет там находиться и отправят ли ее туда вообще, тоже решит суд.

Добавим, что ход расследования дела поставлен на контроль в центральном аппарате СКР. Тем не менее, жители Березовского требуют максимально жесткого наказания для подростков, забивших насмерть молодого человека, опасаясь, что дело будет спущено на тормозах.

Екатеринбург, служба информации

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