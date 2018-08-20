«Они держат в страхе город»: на Урале взрослые требуют жесткого суда над малолетними садистами (ВИДЕО)

В городе Березовском, который находится в 12 километрах от Екатеринбурга, сегодня прошел народный сход. В нем участвовали, в основном, женщины и дети. Они требуют от местных властей и правоохранительных органов жестко наказать группу подростков, которых обвиняют в смерти 20-летнего молодого человека. Своими опасениями горожане поделились с корреспондентами агентства. «Мы боимся за своих детей. Сейчас один уже дурачком прикидывается, вторая ‒ свидетельница. Еще неделя-две, вообще всех отпустят, и это будет зеленый сигнал для всех 13-летних ‒ можно убивать», ‒ сказала агентству жительница города Юлия Костикова.

Группа подростков забила инвалида насмерть

О жуткой истории, которая всполошила весь город и заставила взрослых бояться детей, «Новый День» уже писал: 9 августа этого года в гаражном массиве в Березовском было найдено изувеченное тело молодого человека. Его опознали, оказалось, что это 20-летний местный житель, у него были нарушения речи, и де-юре он был инвалидом. Но, как рассказывают березовчане, парень не был затворником, участвовал в спортивных мероприятиях, хотя друзей у него было немного.

В день убийства, по предварительным данным, группа подростков ‒ четверо парней и одна девушка ‒ предложили ему вместе погулять, увели его в гаражи, заставили раздеться, издевались над ним, а после стали избивать, буквально прыгая на нем. Молодой человек умер. Маленькие садисты снимали все творящееся на видео. По некоторым данным, это делала 13-летняя девочка ‒ она единственная в группе, кому не грозит уголовная ответственность. И горожане недовольны этим ‒ они говорят, что боятся за своих детей. Как рассказали «Новому Дню» березовчане, участница группы спокойно ходит по городу и, кажется, не испытывает угрызений совести. То же они сообщают и про других трех парней, которые принимали участие в избиении молодого человека. Еще одного участника банды отправили под стражу, потому что у него уже была судимость. Четверым вменяют ч. 4 ст. 111 УК РФ «Тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть человека». Однако березовчане боятся, что дело спустят на тормозах, поэтому намерены провести митинг.

Между тем уже после первого народного схода в Березовском следователи отреагировали на требования жителей города. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального СУ СКР по Свердловской области, по поручению начальника управления к расследованию подключилась усиленная областная следственно-оперативная группа. «С учетом полученных в ходе следствия данных, принимая во внимание характер и дерзость группового избиения, трое остальных подозреваемых также задержаны в процессуальном порядке, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, при наличии соответствующих оснований, будет рассмотрен вопрос о переквалификации на более тяжкий состав преступления, на ст.105 УК РФ «Убийство», рассказали в ведомстве.

Там отметили, что в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей могут поместить и 13-летнюю девочку.

Отметим, что, по словам организатора схода Анны Кемневой, первоначально митинг был запланирован на полдень 24 августа. Однако березовчане не укладываются в десятидневный срок с подачей уведомления о проведении массового мероприятия. Так что, вероятно, дата будет сдвинута на более позднее время.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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