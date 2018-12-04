«Детям надо чаще бывать в тюрьмах»: свердловские юристы придумали, как работать с трудными подростками и профилактировать АУЕ

Уральские юристы изучают проблему АУЕ ‒ аббревиатура, как правило, расшифровывается как «арестанский уклад един». Так же называют и субкультуру, которая романтизирует уголовщину. Как и в истории с «Синими китами» и группами смерти, первой на это обратила внимание «Новая газета». Обозреватель издания Алексей Тарасов назвал этот феномен «настоящей идеологией» и «объектом поклонения» среди подростков. После чего в России начался бум борьбы с проблемой. Но существует ли эта проблема на самом деле ‒ вопрос, на который у экспертов, по большому счету, нет ответа.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции доцент кафедры уголовного права УрГЮУ Данил Сергеев, в Свердловской области было проанкетировано полторы тысячи школьников, а также осужденные подростки, которые находятся в воспитательных колониях, и молодые люди до 23 лет, отбывающие наказание во «взрослых» ИК. Соцопрос проводили, чтобы понять ‒ насколько молодежь вовлечена в субкультуру АУЕ. «Поначалу я думал, что это выдумка журналистов, поскольку в своей практике не сталкивался с этим ‒ как криминолог. Надо уточнить, что у АУЕ есть три ипостасти. Первая ‒ во «взрослых» колониях это понимают как приветствие. Причем до 2010 года нигде в документах или словарях воровского жаргона мы такого понятия не видели. В журналистских материалах это стало появляться в 2016 году. Например, бунт в Челябинской колонии сопровождался выкриками «АУЕ». Вторая ипостась ‒ это, как нам объяснили психологи, некая эмансипирующая игра. Понятие, отождествляющееся со взрослым миром. И третья ‒ разновидность криминальной субкультуры. Связи между теми, кто причисляет себя к АУЕ и криминальными авторитетами (имеются в виду истории подростков, которые причисляли себя к этой субкультуре и вовлекались в преступную деятельность под влиянием взрослых, уже отбывающих наказание, ‒ прим. ред.), не обнаружено, ‒ сообщил Сергеев. ‒ В анкетах подростки пишут, что не причисляют себя к субкультуре, но, например, уважают принципы АУЕ. Это такие пионеры, но с криминальным оттенком. Молодежи интересна игра в полузакрытые общества. При этом статистика преступлений, совершенных подростками, не меняется. Но при этом появляется больше случаев, когда на правонарушения идут дети, не достигшие возраста уголовной ответственности».

По словам Сергеева, необходимы поправки в нынешний ФЗ «О профилактике преступлений». «Сейчас он декларативен. Мы попытались в него внести больше конкретики. Например, введение обязательного посещения исправительных учреждений подростками, которые состоят на профилактическом учете. Предлагаем ФСИН и МВД разработать программу таких посещений. В мировой практике единственный эффективный метод противодействию преступлениям ‒ это посещение тюрем. Не воспитательных колоний, где райские условия, а реальных тюрем, после посещения которых даже не захочется одежду сохранять, в которой ты туда ездил. У нас студенты были в рамках проекта в колонии особого режима ‒ неделю от шока отходили. Прекрасное профилактическое средство. Чаще надо бывать», ‒ подчеркнул он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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