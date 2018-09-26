В Свердловской области подростки снова избили 20-летнего инвалида и сняли это на видео

В Свердловской области подростки снова избили 20-летнего инвалида. ЧП случилось, по неподтвержденным данным, накануне. В поселке Рефтинском двое подростков напали на юношу, повалили его на землю и стали запинывать. Все происходящее они снимали на видео, которое было опубликовано в группе «Инцидент. Екатеринбург». Жертва подростков кричала: «Нет, пожалуйста, не надо! За что?»

Подростки избивают инвалида

К счастью, травмы не были серьезными, пострадавший жив, ему даже не потребовалась госпитализация. По данным ГУ МВД Свердловской области, оба нападавших уже задержаны, это ученик одной из школ поселка, а также учащийся местного ссуза.

Напомним, что за последние недели это далеко не первый подобный инцидент. Самым резонансным стал случай в Березовском, где пятеро подростков, в том числе девочка, забили насмерть 20-летнего инвалида.

Примерно тогда же в Верхней Салде 14-летняя школьница избила свою ровесницу, а ее подруга снимала все происходящее на телефон. Нападавшая схватила свою жертву за волосы, повалила на землю и начала бить ногами по лицу.

Пару недель спустя в Сети появилось видео из Нижней Туры, на котором в толпе подростков также был избит школьник, этим делом сейчас занимаются следователи.

Екатеринбург, служба информации

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