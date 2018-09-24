Следователи проверяют видео избиения подростка из Нижней Туры

Следователи занимаются проверкой инцидента, который произошел в Нижней Туре. Как уже писал «Новый День», по соцсетям разошлось видео жестокой драки, где подросток избил сверстника в толпе других тинейджеров. По неподтвержденным данным, мальчику сломали ногу.

Как сообщили агентству в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, сначала проверку начали полицейские, однако теперь следователи запросили у правоохранителей материалы, чтобы самостоятельно разбираться с историей.

Екатеринбург, служба информации

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