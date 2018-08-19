В Верхней Салде школьница жестоко избила ровесницу – СК начал проверку

В Верхней Салде следователи разбираются в жестоком инциденте – 14-летняя школьница избила свою ровесницу, а ее подруга снимала все происходящее на телефон. Нападавшая схватила свою жертву за волосы, повалила на землю и начала бить ногами по лицу. Девушка даже не пыталась оказывать сопротивления. Видео было опубликовано в одном из пабликов «ВКонтакте».

По данным следственного комитета, драка случилась 15 августа. Следователи начали опрашивать очевидцев, также будет установлена степень тяжести вреда, причиненного здоровью избитой девочки. Правоохранители выясняют, были ли еще случаи насилия со стороны зачинщицы конфликта и какие меры принимались школой и органами ПДН. Также СК проверит, в каких условиях воспитываются героини скандального видео.

По итогам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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