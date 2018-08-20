«Боимся за своих детей». После жестокого убийства в Березовском пройдет «мамский митинг»

Жители Березовского собираются выйти на митинг. Поводом стало жестокое убийство 20-летнего инвалида. Как уже писал «Новый День», его заманили в гаражный комплекс подростки, заставили раздеться, издевались над ним, а потом убили, буквально прыгая у него на голове. В группе было пять человек ‒ 13-летняя девочка, которая снимала все на видео, и четверо парней в возрасте от 14 до 16 лет, у одного из них уже была судимость. Всем, кроме девочки, которая еще не достигла возраста уголовной ответственности, вменяют «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Березовчане считают, что уголовное дело надо переквалифицировать, и требуют более жесткого наказания для подростков.

Сейчас активисты собирают подписи от тех, кто хочет пойти на митинг. «Сбор подписей для заявления на митинг состоится 20 августа в 18:00. Сбор будет проходить возле Кировского, около парка Победы», ‒ говорит организатор Анна Кремнева.

В паблике «Мамские беседы Березовского» также проводится опрос. Уже набралось больше 600 желающих выйти на митинг. «Я пойду в любой день, отпрошусь с работы и пойду. Мы живем тут, мой сын ходит по Березовскому, мои племянники переезжают в Березовский. Мне больно, что Дима умер такой мучительной смертью, Дима родственник моей бывшей коллеги, они не знают, как это пережить. Я боюсь за своих детей, за детей знакомых», ‒ пишет Кремнева.

Екатеринбург, служба информации

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