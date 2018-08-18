Под Екатеринбургом подростки забили мужчину насмерть

В городе-спутнике Екатеринбурга, Березовском, расследуют жестокое убийство 20-летнего мужчины. Его тело нашли неделю назад в гаражах у дома на улице Исакова. Смерть наступила от черепно-мозговой травмы. По данному факту следственным отделом по городу Березовский было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По горячим следам полицейским удалось вычислить тех, кто забил насмерть молодого мужчину. Оказалось, что это пятеро подростков. Самому младшему – 14 лет, старшему – 16. В компании с ними находилась и девочка 13 лет – она еще не достигла возраста уголовной ответственности. Причем у одного из малолетних фигурантов уголовного дела уже есть судимость, а двое – даже не состояли на учете. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Как уточнили в региональном управлении СКР, трое из задержанных подростков на время следствия будут находиться под подпиской о невыезде. Тот подросток, что имеет судимость, помещен под стражу. «В ходе расследования уголовного дела в обязательном порядке будут устанавливаться причины и условия, которые способствовали совершению преступления. Выясняется, насколько эффективно и своевременно принимались (и принимались ли вообще) профилактические меры соответствующими органами власти», – сказали в ведомстве.

Екатеринбург, служба информации

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