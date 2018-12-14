13-летнюю соучастницу расправы над инвалидом в Березовском отправят в спецшколу

Свердловский областной суд вынес решение об изоляции 13-летней школьницы, которая принимала участие в расправе группы подростков над юношей-инвалидом в Березовском.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, сегодня было отменено решение Березовского городского суда, решившего оставить ее на свободе. Согласно новому решению, подросток проведет 1 год и 6 месяцев в закрытом учебном заведении специального типа. В каком городе находится это учреждение, в пресс-службе ответить затруднились.

Напомним, в августе пятеро подростков ‒ четыре парня в возрасте от 14 до 16 лет и одна 13-летняя девочка ‒ завели в гаражи 20-летнего знакомого Дмитрия, заставили его раздеться, издевались над ним, а после забили насмерть. Причиной гибели, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, стала черепно-мозговая травма. Всем школьникам, кроме 13-летней Полины, были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего». Но комиссия по делам несовершеннолетних Березовского ходатайствовала об изоляции девочки. В сентябре городской суд отклонил эту просьбу. Адвокат матери убитого юноши Евгений Кочежков тогда сразу заявил, что это решение будет обжаловано. «Девочка не исправилась, она не осознала, что она натворила. Из того, что я слышал, а мы изучали показания и заключения психологов и психиатров, с учетом ее характера, воспитания, она опасна для общества», – подчеркнул он тогда.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.12.18

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