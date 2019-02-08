Дело подростков, насмерть забивших инвалида, передано в суд: статью ужесточили

Дело четверых подростков из Березовского ушло в суд. Парней, которые насмерть забили инвалида, будут судить за убийство, совершенное с особой жестокостью.

О том, что расследование уголовного дела завершено, сегодня сообщили в СУ СК по Свердловской области. Обвинительное заключение утверждено, в ближайшее время материалы отправят в Березовский городской суд. Парней будут судить по п.п. «д», «ж», «и» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство из хулиганских побуждений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью». Первоначально им вменялась более мягкая статья – 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшее смерть». Но следователи настояли, что произошло именно убийство, причем с отягчающими.

Напомним, в августе пятеро подростков ‒ четыре парня в возрасте от 14 до 16 лет и одна 13-летняя девочка ‒ завели в гаражи 20-летнего знакомого Дмитрия, заставили его раздеться, издевались над ним, а после забили насмерть. Причиной гибели, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, стала черепно-мозговая травма. Трое школьников дожидаются приговора под домашним арестом, четвертый обвиняемый уже отбывает наказание в воспитательной колонии, он осужден за ранее совершенное преступление. Девушку, которую нельзя судить в силу возраста, отправили в закрытое учебное заведение специального типа.

Березовский, служба информации

Березовский. Другие новости 08.02.19

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