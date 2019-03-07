В Березовском начался суд над подростками, которые забили инвалида

В Березовском сегодня началось рассмотрение дела подростков, которые насмерть забили инвалида.

Первое заседание по этому громкому делу началось в 10 утра в Березовском городском суде, рассказали в СУ СК по Свердловской области. Как уточнила помощник председателя суда Ирина Ужва, подсудимые находятся непосредственно в зале суда. Заседание продолжается, дата следующего будет известна позднее.

Напомним, пятеро подростков в августе 2018 года ‒ четыре парня в возрасте от 14 до 16 лет и одна 13-летняя девочка ‒ завели в гаражи 20-летнего знакомого Дмитрия, заставили его раздеться, издевались над ним, а после забили насмерть. Причиной гибели, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, стала черепно-мозговая травма.

Трое школьников дожидались приговора под домашним арестом, четвертый обвиняемый уже отбывает наказание в воспитательной колонии, он осужден за ранее совершенное преступление. Девушку, которую нельзя судить в силу возраста, отправили в закрытое учебное заведение специального типа. Парней судят по п.п.«д»,«ж»,«и» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство из хулиганских побуждений, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью».

Березовский, служба информации

Березовский. Другие новости 07.03.19

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