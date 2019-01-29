Березовских подростков, забивших насмерть инвалида, требуют судить за убийство

Свердловские следователи переквалифицировали уголовное дело пятерых подростков из Березовского, участвовавших в избиении 20-летнего инвалида Дмитрия Рудакова, который скончался от полученных травм. Изначально дело было возбуждено по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшее смерть», однако теперь представители следствия настаивают на том, что это было убийство, т.е. дело должно рассматриваться по статье 105 УК РФ, причем с отягчающими обстоятельствами ‒ совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью и из хулиганских побуждений.

Материалы дела для утверждения обвинительного заключения будут направлены в прокуратуру, а после ‒ в суд. Как уже писал «Новый День», инцидент произошел 10 августа прошлого года. Пятеро подростков в возрасте от 13 до 16 лет заманили в гаражи 20-летнего Дмитрия Рудакова, заставили раздеться, издевались над ним, а после избили, от чего тот умер. Все происходящее тинейджеры снимали на камеру сотового телефона.

Первоначально на время следствия под стражу были отправлены несколько юношей – участников расправы, однако после в помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора воспитательной колонии в Кировграде, оставили только одного из них. Единственную девочку ‒ 13-летнюю Полину ‒ после долгих разбирательств направили в спецшколу, на момент трагедии она не достигла возраста уголовной ответственности.

Екатеринбург, Елена Сычева

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