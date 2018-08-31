Одного из подростков, обвиняемых в убийстве инвалида, отправили под домашний арест

Сегодня в облсуде пересматривали меру пресечения двум подросткам, которых обвиняют в убийстве инвалида. Одного из них отправили под домашний арест.

«Свердловский областной сегодня рассмотрел апелляционные жалобы защиты двух подростков, обвиняемых по ч.4 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». По итогам рассмотрения жалоб постановление Березовского городского суда в отношении одного из обвиняемых отменено, подростку избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, второй обвиняемый останется под стражей до 20 октября», – сообщили в пресс-службе облсуда. Школьнику, которому смягчили меру пресечения, запрещено общаться с кем-либо проходящим по делу, телефон он может использовать только для вызова экстренных служб. Если парень нарушит правила домашнего ареста, его вернут в СИЗО.

Напомним, под арестом остается еще один подросток, обвиняемый в убийстве, четвертый участник кровавой расправы под домашним арестом, такую меру пресечения ему выбрали сразу.

Напомним, по версии следствия, 9 августа пятеро подростков ‒ четыре парня в возрасте от 14 до 16 лет и одна 13-летняя девочка ‒ завели в гаражи 20-летнего Дмитрия, заставили его раздеться, издевались над ним, а после забили насмерть. Причиной гибели, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, стала черепно-мозговая травма. Всем, кроме 13-летней девочки, которая еще не достигла возраста уголовной ответственности, предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего». Мальчикам светит максимум по 10 лет колонии (хотя вменяемая им статья предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы, но к несовершеннолетним применимо только менее суровое наказание). Девочку, которая снимала происходящее на видео, следователи намерены отправить в спецшколу для подростков-правонарушителей. Максимальный срок по законодательству РФ ‒ три года, но решение будет принимать суд.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 31.08.18

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