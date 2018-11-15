Вопрос об изоляции 13-летней участницы расправы над инвалидом из Березовского решит облсуд

В Березовском до сих пор не решен вопрос о дальнейшей судьбе 13-летней Полины, которая участвовала в жестокой расправе над 20-летним инвалидом Дмитрием Рудаковым. Школьнице не грозит уголовная ответственность, на момент убийства она еще не достигла возраста ответственности, однако комиссия по делам несовершеннолетних Березовского ходатайствовала об изоляции девочки. Но в сентябре городской суд отклонил эту просьбу. Впрочем, представители комиссии намерены обжаловать решение. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Свердловского областного суда, рассматривать вопрос будут уже в этой инстанции. Заседание назначено на 30 ноября. Время слушания ‒ 10:30.

«Она не исправилась, она не осознала, что она натворила. Из того, что я слышал, а мы изучали показания и заключения психологов и психиатров, с учетом ее характера, воспитания, она опасна для общества», – ранее заявлял адвокат матери убитого юноши Евгений Кочежков.

По его словам, Полина подтверждает, что принимала участие в убийстве. «Да, я читал материалы дела, знаком, у меня было такое право перед предыдущим судебным заседанием, я знаю роль каждого из пятерых. Видеозаписи никто не видел – мы ее увидим по результатам предварительного расследования», – добавил он.

По версии следствия, 9 августа пятеро подростков ‒ четыре парня в возрасте от 14 до 16 лет и одна 13-летняя девочка ‒ завели в гаражи 20-летнего Дмитрия, заставили его раздеться, издевались над ним, а после забили насмерть. Причиной гибели, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, стала черепно-мозговая травма. Всем, кроме Полины были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 15.11.18

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