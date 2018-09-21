«Она призналась, что принимала участие в убийстве»: в Березовском отказались изолировать участницу истязания инвалида

Сегодня в Березовском городском суде прошло слушание по ходатайству территориальной комиссии ПДН об изоляции 13-летней Полины Н., которая принимала участие в издевательствах над 20-летним инвалидом Дмитрием Рудаковым. Напомним, пятеро подростков буквально забили его насмерть. Двое из них находятся под арестом на время следствия, двое – под домашним арестом, а 13-летняя девочка, поскольку не достигла возраста уголовной ответственности, находится в статусе свидетеля. И сегодня суд отказался помещать ее в Центр временного содержания несовершеннолетних. Об этом рассказал адвокат матери убитого юноши Евгений Кочежков.

«Моя клиентка с решением не согласна, мы его будем обжаловать в Свердловском областном суде, тут позиция однозначная. Девочка должна быть изолирована, считает потерпевшая», – сказал он.

По словам г-на Кочежкова, в настоящее время девочка продолжает ходить в школу. Также он подтвердил, что она ранее привлекалась к ответственности и состояла на учете в ПДН. «Она не исправилась, она не осознала, что она натворила. Из того, что я слышал, а мы изучали показания и заключения психологов и психиатров, с учетом ее характера, воспитания, она опасна для общества», – подчеркнул он.

По его словам, Полина подтверждает, что принимала участие в убийстве. «Да, я читал материалы дела, знаком, у меня было такое право перед предыдущим судебным заседанием, я знаю роль каждого из пятерых. Видеозаписи никто не видел – мы ее увидим по результатам предварительного расследования», – добавил он.

Екатеринбург, служба информации

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